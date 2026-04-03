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MENOPAUSE CASINO BARRIERE LILLE Lille

MENOPAUSE CASINO BARRIERE LILLE Lille

MENOPAUSE CASINO BARRIERE LILLE Lille samedi 20 juin 2026.

Lieu : CASINO BARRIERE LILLE

Adresse : 777. Pont de Flandres

Ville : 59777 Lille

Département : 59

Début : 2026-06-20

Fin : 2026-06-20

Heure de début : 20:30

MENOPAUSE Début : 2026-06-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59

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