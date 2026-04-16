Sorède

MERCAT DEL SOL

rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 14:00:00

Date(s) :

2026-08-09

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rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

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English :

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L’événement MERCAT DEL SOL Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE