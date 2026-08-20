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Merci d’être venu, Le Vox, Mayenne

vendredi 11 septembre 2026 · Le Vox · Mayenne

Merci d’être venu, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Le Vox
Adresse
16 place Juhel, Mayenne
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne

Merci d’être venu Vendredi 11 septembre, 20h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:52:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:52:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=VOCV6 »}]
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