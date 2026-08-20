AGENDA · Mayenne
Merci d’être venu, Le Vox, Mayenne
vendredi 11 septembre 2026 · Le Vox · Mayenne
Informations pratiques
Merci d’être venu Vendredi 11 septembre, 20h30 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:52:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:52:00+02:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=VOCV6 »}]
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