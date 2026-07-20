Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny Laval
vendredi 21 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny
Place de la Commune Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive
Balade dans le quartier dès 10 ans
Gratuit
Sans réservation
Maison de quartier du Bourny Place .
Place de la Commune Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace
L’événement Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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