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AGENDA · Laval

Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny Laval

vendredi 21 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Commune
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny

Place de la Commune Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive
Balade dans le quartier dès 10 ans

Gratuit
Sans réservation
Maison de quartier du Bourny Place   .

Place de la Commune Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace

L’événement Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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