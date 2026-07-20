Informations pratiques

Laval

Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny

Place de la Commune Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive

Balade dans le quartier dès 10 ans

Gratuit

Sans réservation

Maison de quartier du Bourny Place .

Place de la Commune Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace

L’événement Un regard en douceur randonnée patrimoine au Bourny Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME