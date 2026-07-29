Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Merci Marie

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026. Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Vendredi 14

15h à 17h: Confessions

17h Chapelet à l’église

18h Messe de vigile à l’église

20h30 Veillée mariale



Samedi 15

10h30 Messe Solennelle à l’église

19h Vêpres solennelles, suivies de la procession de la statue de Notre Dame de la Mer dans le village et au long de la mer. .

Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25 sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

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English :

SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

L’événement Merci Marie Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer