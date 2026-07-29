UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Merci Marie Saintes-Maries-de-la-Mer

vendredi 14 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Eglise Notre Dame de la Mer
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Merci Marie

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026. Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Vendredi 14
15h à 17h: Confessions
17h Chapelet à l’église
18h Messe de vigile à l’église
20h30 Veillée mariale

Samedi 15
10h30 Messe Solennelle à l’église
19h Vêpres solennelles, suivies de la procession de la statue de Notre Dame de la Mer dans le village et au long de la mer.   .

Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 25  sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

L’événement Merci Marie Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)