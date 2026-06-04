Luz-Saint-Sauveur

Mercredi artistique Construction Élucubration

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Un spectacle de rue alliant théâtre et images circassiennes, en recherche de construction et d’équilibre.

Leurs briques sont bien plus grosses que celles avec lesquelles jouent les enfants, mais peu importe, pour construire, l’important c’est de suivre attentivement la notice. Ou pas. Ces trois personnages vont découvrir que suivre le modèle imposé n’est pas forcément au goût de tout le monde et que leur imagination peut les pousser à explorer de nouvelles possibilités, à voyager dans leur imaginaire et à laisser de côté les instructions de montage.

> Offert dans le cadre des Mercredis Artistiques .

> En cas de mauvais temps, repli au forum de Luz-Saint-Sauveur. .

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

A street show combining theater and circus images, in search of construction and balance.

Their bricks are much bigger than the ones children play with, but it doesn’t matter, the important thing is to follow the instructions carefully. Or not. These three characters will discover that following the imposed model is not necessarily to everyone?s taste, and that their imagination can lead them to explore new possibilities, to travel into their imaginary world and to leave assembly instructions to one side.

L’événement Mercredi artistique Construction Élucubration Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65