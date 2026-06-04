Mercredi artistique Construction Élucubration Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur
Mercredi artistique Construction Élucubration Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur mercredi 5 août 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Mercredi artistique Construction Élucubration
Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Un spectacle de rue alliant théâtre et images circassiennes, en recherche de construction et d’équilibre.
Leurs briques sont bien plus grosses que celles avec lesquelles jouent les enfants, mais peu importe, pour construire, l’important c’est de suivre attentivement la notice. Ou pas. Ces trois personnages vont découvrir que suivre le modèle imposé n’est pas forcément au goût de tout le monde et que leur imagination peut les pousser à explorer de nouvelles possibilités, à voyager dans leur imaginaire et à laisser de côté les instructions de montage.
> Offert dans le cadre des Mercredis Artistiques .
> En cas de mauvais temps, repli au forum de Luz-Saint-Sauveur. .
Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A street show combining theater and circus images, in search of construction and balance.
Their bricks are much bigger than the ones children play with, but it doesn’t matter, the important thing is to follow the instructions carefully. Or not. These three characters will discover that following the imposed model is not necessarily to everyone?s taste, and that their imagination can lead them to explore new possibilities, to travel into their imaginary world and to leave assembly instructions to one side.
L’événement Mercredi artistique Construction Élucubration Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
À voir aussi à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
- Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 11 juin 2026
- Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 20 juin 2026
- Exposition photos Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur 1 juillet 2026
- Visite guidée Parvis de l’église Luz-Saint-Sauveur 5 juillet 2026
- Jazz à Luz 35ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 10 juillet 2026