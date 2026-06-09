Mercredi artistique L’épopée de Brassens Jardin de la poste Luz-Saint-Sauveur
Mercredi artistique L’épopée de Brassens Jardin de la poste Luz-Saint-Sauveur mercredi 15 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Mercredi artistique L’épopée de Brassens
Jardin de la poste Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le Baroudeur musical fait revivre Georges Brassens à travers un voyage musical et intime, de Sète à Paris, entre chansons, mémoire et convictions.
Je suis Le Baroudeur musical , artiste musicien originaire de Sète. Dans mon spectacle, l’épopée de Brassens, nous retraçons l’histoire de Georges Brassens, de sa jeunesse jusqu’à la fin de sa carrière.
Nous vous invitons à voyager à travers les différentes périodes de sa vie son enfance à Sète, la Seconde Guerre mondiale, son arrivée à Paris… Ce spectacle s’adresse à celles et ceux qui souhaitent découvrir Brassens autrement, pas seulement à travers ses chansons, mais en explorant l’ensemble de son parcours, de ses convictions et de sa vision du monde.
Sa création a nécessité un important travail d’archives. Pour donner vie à cette épopée, je suis accompagné sur scène de Julie Chonchon à la contrebasse.
Ensemble, nous abordons également la condition des femmes à son époque et le regard que Brassens portait sur ce sujet.
> Offert dans le cadre des Mercredis Artistiques .
> En cas de mauvais temps, repli en salle de spectacle de la Maison. .
Jardin de la poste Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
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English :
Le Baroudeur musical brings Georges Brassens back to life on an intimate musical journey from Sète to Paris, with songs, memories and convictions.
I’m Le Baroudeur musical , a musical artist from Sète. In my show, l?épopée de Brassens, we retrace the story of Georges Brassens, from his youth to the end of his career.
We invite you to travel through the different periods of his life: his childhood in Sète, the Second World War, his arrival in Paris? This show is designed for those who wish to discover Brassens in a different way, not just through his songs, but by exploring the whole of his life, his convictions and his vision of the world.
Its creation required extensive archival work. To bring this epic to life, I am accompanied on stage by Julie Chonchon on double bass.
Together, we also explore the status of women in his time, and Brassens? view of the subject.
L’événement Mercredi artistique L’épopée de Brassens Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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