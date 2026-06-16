Saint-Bonnet-le-Froid

Mercredi bien-être

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cours de Pilate à 15h ou cours abdos fessiers à 19h et accès au SPA (parcours expérience des Sources)

Réservation contact@spa-hautplateau.com ou 04 71 65 65 66

45€

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Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 65 66 contact@spa-hautplateau.com

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English :

Pilates class at 3:00 p.m. or abs and glutes class at 7:00 p.m. and access to the spa (Sources Experience Course)

Reservations: contact@spa-hautplateau.com or 04 71 65 65 66

45?

L’événement Mercredi bien-être Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme