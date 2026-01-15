Comment fait on du vin? Wine Not? Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Comment fait on du vin? Wine Not? Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 28 février 2026.
Comment fait on du vin? Wine Not?
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
Date(s) :
2026-02-28
à 11h Découvrez, à travers les cépages emblématiques, les bases de la dégustation. À vos marques… Prêts ? À vos palais ! 25€. Atelier parfait pour les débutants. Réservation 04 71 59 90 64.
.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
at 11 a.m. Discover the basics of wine tasting through emblematic grape varieties. On your marks… Ready to go? On your palates! 25?. Perfect for beginners. Booking 04 71 59 90 64.
L’événement Comment fait on du vin? Wine Not? Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-15 par Haut Pays du Velay Tourisme