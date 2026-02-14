Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

19h Soirée rock énergique et puissante pour faire vibrer la Place de l’Église. De The Rolling Stones à U2, en passant par ZZ Top, Queen et Muse, Reborn to Be Wild vous embarque dans un voyage rock intense

gratuit.

Bar et restauration sur place.

.

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

19h ? An energetic and powerful rock evening to rock the Place de l?Église. From The Rolling Stones to U2, ZZ Top, Queen and Muse, Reborn to Be Wild will take you on an intense rock journey

free of charge.

Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme