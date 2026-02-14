St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild Saint-Bonnet-le-Froid samedi 25 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
19h Soirée rock énergique et puissante pour faire vibrer la Place de l’Église. De The Rolling Stones à U2, en passant par ZZ Top, Queen et Muse, Reborn to Be Wild vous embarque dans un voyage rock intense
gratuit.
Bar et restauration sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
19h ? An energetic and powerful rock evening to rock the Place de l?Église. From The Rolling Stones to U2, ZZ Top, Queen and Muse, Reborn to Be Wild will take you on an intense rock journey
free of charge.
Bar and catering on site.
L’événement St Bonnet le show #4-Concert reborn to be wild Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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