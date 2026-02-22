Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord Cimetière du Nord Périgueux

Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord

Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Mercredi c’est patrimoine Les familles sont invitées à venir mener une enquête qui leur permettra de découvrir le patrimoine inattendu du cimetière du Nord.

Gratuit pour les enfants, à partir de 6 ans

RDV à l’entrée du cimetière du Nord, av. G. Pompidou .

Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord

L’événement Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord Périgueux a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Communal de Périgueux