Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord Cimetière du Nord Périgueux

Mercredi, c'est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord
Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord
Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
3 EUR
Tarif réduit
Mercredi c’est patrimoine Les familles sont invitées à venir mener une enquête qui leur permettra de découvrir le patrimoine inattendu du cimetière du Nord.
Gratuit pour les enfants, à partir de 6 ans
RDV à l’entrée du cimetière du Nord, av. G. Pompidou .
Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
