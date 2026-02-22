Mercredi, c’est patrimoine ! Enquête au Cimetière Nord Cimetière du Nord Périgueux

Cimetière du Nord 105 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

3 EUR

2026-05-20
2026-05-20

Mercredi c’est patrimoine Les familles sont invitées à venir mener une enquête qui leur permettra de découvrir le patrimoine inattendu du cimetière du Nord.
Gratuit pour les enfants, à partir de 6 ans
RDV à l’entrée du cimetière du Nord, av. G. Pompidou   .

