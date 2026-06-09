Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux mercredi 24 juin 2026.

Périgueux

Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 12:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

.

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord

L’événement Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux