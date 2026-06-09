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Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux

Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux

Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux mercredi 24 juin 2026.

Lieu : médiathèque

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord

médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 12:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

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médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English : Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord

L’événement Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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