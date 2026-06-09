Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux
Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord médiathèque Périgueux mercredi 24 juin 2026.
Périgueux
Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord
médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 12:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
.
médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord
L’événement Mercredi du Patrimoine-Tour de France en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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