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Mercredi en fête Tréguier

Mercredi en fête Tréguier mercredi 29 juillet 2026.

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Tréguier

Mercredi en fête

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Programmation de la soirée

Rue M. Berthelot 19h00 à 20h30 Paco et Pouppette

Place du Martray
de 20h30 à 21h00 Skol sonerien Landreger
de 21h00 à 22h00 Tomm Berv
de 22h00 à 22h30 Bagad Sonerien Bro Dreger
Scène du Martray de 22h30 à 00h00 Mémoires Rebelles

Place des Halles
de 20h30 à 21h00 Bagad Sonerien Bro Dreger
de 21h00 à 22h30 Klara Ninn
de 22h30 à 23h00 Skol sonerien Landreger   .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19 

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English :

L’événement Mercredi en fête Tréguier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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