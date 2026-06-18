Tréguier

Mercredi en fête

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Programmation de la soirée

Rue M. Berthelot 19h00 à 20h30 Brunet / Le Gall

Place du Martray

de 20h30 à 21h00 Skol sonerien Landreger

de 21h00 à 22h00 M Braia

de 22h00 à 22h30 Bagad Sonerien Bro Dreger

Scène du Martray de 22h30 à 00h00 Loened Fall

Place des Halles

de 20h30 à 21h00 Bagad Sonerien Bro Dreger

de 21h00 à 21h45 et de 22h30 à 23h15 Roulotte ruche, faut qu’ça tourne

de 22h00 à 22h30 Skol sonerien Landreger .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredi en fête Tréguier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose