Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit
Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit mercredi 6 mai 2026.
Dieulefit
Mercredi jeux
Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
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Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com
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English :
Games and toys for all.
L’événement Mercredi jeux Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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