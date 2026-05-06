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Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit

Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Gymnase du Juncher

Adresse : 2 vieille route

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Dieulefit

Mercredi jeux

Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
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Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49  toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Games and toys for all.

L’événement Mercredi jeux Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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