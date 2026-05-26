Dieulefit

Exposition Matérialité

50 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-12

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-12

Matérialité , exposition avec les sculptrices Anne Verdier et Ule Ewelt, oeuvres céramiques . En partenariat avec le festival Concertina,.

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50 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 22 67 70 craftespace@gmail.com

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English :

Matérialité , exhibition with sculptors Anne Verdier and Ule Ewelt, ceramic works. In partnership with the Concertina festival.

L’événement Exposition Matérialité Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux