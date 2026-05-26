Dieulefit

Terre et Mer

La Roseraie 11 Montée du Jas Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20

La prochaine exposition organisée par l’Embellie à La Roseraie présentera les sculptures en céramique de quatre artistes, Célia Trottier, Agathe Rottier, Barbara Weibel et Jean-Patrice Rozand ainsi que quelques photographies de Nadia Nelson.

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La Roseraie 11 Montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com

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English :

The next exhibition organized by l’Embellie at La Roseraie will feature ceramic sculptures by four artists, Célia Trottier, Agathe Rottier, Barbara Weibel and Jean-Patrice Rozand, as well as some photographs by Nadia Nelson.

L’événement Terre et Mer Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux