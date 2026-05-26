Terre et Mer Dieulefit
Terre et Mer Dieulefit samedi 13 juin 2026.
Dieulefit
Terre et Mer
La Roseraie 11 Montée du Jas Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20
La prochaine exposition organisée par l’Embellie à La Roseraie présentera les sculptures en céramique de quatre artistes, Célia Trottier, Agathe Rottier, Barbara Weibel et Jean-Patrice Rozand ainsi que quelques photographies de Nadia Nelson.
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La Roseraie 11 Montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com
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English :
The next exhibition organized by l’Embellie at La Roseraie will feature ceramic sculptures by four artists, Célia Trottier, Agathe Rottier, Barbara Weibel and Jean-Patrice Rozand, as well as some photographs by Nadia Nelson.
L’événement Terre et Mer Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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