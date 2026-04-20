Dieulefit

Ouvrières, Dans les murs de la mémoire

Maison de la Céramique, Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Déambulation patrimoniale théâtrale et musicale par la Cie des Lisières, dans le cadre de la CTEAC portée par la CCDB

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Maison de la Céramique, Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 09 20 10

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English :

Theatrical and musical heritage walk by the Cie des Lisières, as part of the CTEAC program supported by the CCDB

L’événement Ouvrières, Dans les murs de la mémoire Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux