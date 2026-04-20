Ouvrières, Dans les murs de la mémoire Dieulefit
Ouvrières, Dans les murs de la mémoire Dieulefit samedi 30 mai 2026.
Dieulefit
Ouvrières, Dans les murs de la mémoire
Maison de la Céramique, Dieulefit Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Déambulation patrimoniale théâtrale et musicale par la Cie des Lisières, dans le cadre de la CTEAC portée par la CCDB
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Maison de la Céramique, Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 09 20 10
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English :
Theatrical and musical heritage walk by the Cie des Lisières, as part of the CTEAC program supported by the CCDB
L’événement Ouvrières, Dans les murs de la mémoire Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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