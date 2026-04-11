Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit
Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit dimanche 24 mai 2026.
Dieulefit
Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois
Allée des Promenades Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Buvette et restauration sur place
.
Allée des Promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 60 90 08
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English :
On-site refreshments and catering
L’événement Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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