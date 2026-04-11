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Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit

Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Allée des Promenades

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Dieulefit

Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois

Allée des Promenades Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Buvette et restauration sur place
  .

Allée des Promenades Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 60 90 08 

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English :

On-site refreshments and catering

L’événement Vide grenier du Pétanc’club Dieulefitois Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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