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Cinéma A Voix Basse Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma A Voix Basse Cinéma Labor Dieulefit vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Cinéma Labor

Adresse : 55 rue Justin Jouve

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 5 5 5

Dieulefit

Cinéma A Voix Basse

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

1h53 Drame
Tout public
De et par Leyla Bouzid
Avec Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1h53 Drama
All audiences
By and about Leyla Bouzid
With Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau

L’événement Cinéma A Voix Basse Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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