Cinéma A Voix Basse Cinéma Labor Dieulefit

Dieulefit

Cinéma A Voix Basse

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

1h53 Drame

Tout public

De et par Leyla Bouzid

Avec Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1h53 Drama

All audiences

By and about Leyla Bouzid

With Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau

L’événement Cinéma A Voix Basse Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux