Savoir-Faire de la terre Dieulefit
Savoir-Faire de la terre Dieulefit dimanche 31 mai 2026.
Dieulefit
Savoir-Faire de la terre
Parc de la Baume Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tournage de petite série, décors à l’engobe. Création de grandes pièces. Stands des céramiques de l’association profusion. Buvette sur place.
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 82 33
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English :
Turning of small series, engobe decoration. Creation of large pieces. Stands featuring ceramics from the profusion association. Refreshments on site.
L’événement Savoir-Faire de la terre Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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