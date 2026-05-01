Dieulefit

Savoir-Faire de la terre

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Tournage de petite série, décors à l’engobe. Création de grandes pièces. Stands des céramiques de l’association profusion. Buvette sur place.

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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 82 33

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English :

Turning of small series, engobe decoration. Creation of large pieces. Stands featuring ceramics from the profusion association. Refreshments on site.

L’événement Savoir-Faire de la terre Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux