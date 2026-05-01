Rencontre BD avec Régis Penet Librairie Sauts et Gambades Dieulefit
Rencontre BD avec Régis Penet Librairie Sauts et Gambades Dieulefit vendredi 15 mai 2026.
Dieulefit
Rencontre BD avec Régis Penet
Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Ce vendredi 15 mai, le scénariste et dessinateur de BD drômois Régis Penet nous fera le plaisir de venir à la librairie pour échanger autour de son nouvel album Le Procès d’un immortel aux éditions Pictavita !
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Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 65 72 sautsetgambades@orange.fr
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English :
This Friday, May 15, Drôme-based scriptwriter and cartoonist Régis Penet will be visiting the bookshop to talk about his new album Le Procès d’un immortel, published by Pictavita!
L’événement Rencontre BD avec Régis Penet Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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