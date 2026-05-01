Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Poésie à la demande Librairie Sauts et Gambades Dieulefit

Poésie à la demande Librairie Sauts et Gambades Dieulefit vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Librairie Sauts et Gambades

Adresse : 38 rue du Bourg

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 Le poème

Dieulefit

Poésie à la demande

Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le poème

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 12:30:00

Date(s) :
2026-05-15

Nous aurons le plaisir d’accueillir Alice Desembruns.
Retrouvez-la pour une session de poésie à la demande, un poème unique en 15 minutes, typographié à la machine à écrire.
Conteuse, poétesse, Alice Desembruns est une joueuse de mot.
  .

Librairie Sauts et Gambades 38 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 65 72  sautsetgambades@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re delighted to welcome Alice Desembruns.
Join her for a poetry-on-demand session, a unique typewritten poem in 15 minutes.
Alice Desembruns is a storyteller, poet and word player.

L’événement Poésie à la demande Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Dieulefit (Drôme)