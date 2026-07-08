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Mercredi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

mercredi 8 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette

Mercredi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
La Loco
Adresse
5 Le Claud
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Mercredi Loco!

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :
2026-07-08

9h30-10h30 séance de Qi Gong en plein air. 10h-12h30 et 14h-17h l’Atelier des lendemains qui pédalent vous accueille autour de deux propositions de réparation vélo. 18h30-20h réunion Loco ouverte à toutes et tous pour construire ensemble l’avenir de ce lieu nontronnais.   .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laloco.nontron@gmail.com

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English : Mercredi Loco!

L’événement Mercredi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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