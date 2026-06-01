Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble !, EVE Tour de Pinchat, Genève
Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble !, EVE Tour de Pinchat, Genève mercredi 3 juin 2026.
Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble ! Mercredi 3 juin, 09h00 EVE Tour de Pinchat
3 CHF / enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Les enfants pourront bâtir différents édifices avec des Briques, des Kapla, des Duplos… Ils s’essayeront pour faire, défaire et refaire. Chaque support sera matière à devenir chefs de chantier, charpentier ou encore architecte.
9h-11h
EVE Tour de Pinchat Chemin de la Tour-de-Pinchat 2 1234 Vessy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/mercredis-de-la-petite-enfance/ »}]
Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.
Marie Marcon
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