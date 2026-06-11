Mercredis Moules-frites en musique O p’tit marais O p’tit marais Vix

Vix

Mercredis Moules-frites en musique O p’tit marais

O p’tit marais Drapelle Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Des mercredis soirs animés, une ambiance de guingette au coeur du Marais Poitevin!

Mercredis Moules-Frites avec concerts, ouvert à tous !

Juillet

08/07 Bilbao Musique des mondes nomades

15/07 M Pyl Chanson tout-terrain

22/07 Les Zoives Chansons Festi’guinguette

29/07 De La Mancha Musique festive

Août

05/08 Mazi Missouk Chansons métissées

12/08 Les Zazoux Duo burlesque et acousticonoclaste

19/08 Décalé Catin Zouk’n roll

26/08 Les Mains dans les Poches Chanson française

Réservation obligatoire. Moules frites à volonté 16€

Une ambiance chaleureuse et joyeuse, dans un site verdoyant au bord de l’eau !

Le camping propose un restaurant snack bar plateaux de charcuteries, fromages, bières, vins et sans alcool…

Les dimanches après-midis: Guinguette gratuit et ouvert à tous à partir de 16h du 12 juillet au 23 août.

Les vendredis soirs apérô concerts à partir de 20h30 (sur réservation) du 10 juillet au 28 aout. .

O p’tit marais Drapelle Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 13 96 89 camping@optitmarais.fr

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English :

Lively Wednesday nights and a casual, laid-back atmosphere in the heart of the Marais Poitevin!

L’événement Mercredis Moules-frites en musique O p’tit marais Vix a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin