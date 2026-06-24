Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo clarinette et piano Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo clarinette et piano Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire mercredi 29 juillet 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo clarinette et piano
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Ce mercredi, retrouvez un concert d’un duo clarinette et piano avec Emmanuelle Leventoux à la clarinette et Kasuko Hiyama au piano.
Au programme
C. Saint Saens, sonate C. M. Weber, grand duo concertant R. Schumann, deux romances
C. Schumann, romance F. Schubert, Arpeggione F. Mendelssohn, deux pièces pour piano seul
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 20h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 26 13 musicales.sgd7v@orange.fr
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English :
This Wednesday, enjoy a concert by a clarinet-and-piano duo featuring Emmanuelle Leventoux on clarinet and Kasuko Hiyama on piano.
L’événement Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo clarinette et piano Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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