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Mercredis musicaux Le Conquet

Mercredis musicaux Le Conquet mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Conquet

Mercredis musicaux

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Le rendez-vous musical hebdomadaire de l’été !
Passeport reprises de chansons françaises.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Mercredis musicaux

L’événement Mercredis musicaux Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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