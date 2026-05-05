Merveilles d’Ateliers au jardin, 3905 Route de Château 71250 La Vineuse sur Frégande, La Vineuse sur Fregande

Merveilles d’Ateliers au jardin 5 – 7 juin 3905 Route de Château 71250 La Vineuse sur Frégande Saône-et-Loire

Renseignements au 06 41 67 27 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Et si un jardin devenait le plus beau des ateliers ?

Le temps d’un week-end, le site de Crocaloges à La Vineuse sur Frégande ouvre ses portes à onze artistes et artisans d’exception pour une expérience unique à la croisée de l’art, de l’artisanat et de la nature. Merveilles d’Ateliers au Jardin s’inscrit dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, et résonne pleinement avec le thème 2026 « Les cinq sens au jardin : la vue ». Car c’est bien le regard qui est au cœur de cet événement — le regard que l’on pose sur une œuvre, sur un geste, sur un jardin qui se révèle habité et vivant.

Un jardin scénographié et poétique

Le jardin de Crocaloges n’est pas un jardin ordinaire. C’est un espace de vie et de création, façonné au fil des années par des artisans qui y travaillent et y vivent. Pour les Rendez-vous aux Jardins 2026, il se transforme en terrain poétique et s’anime d’installations surprises : des ruches habitées de décors secrets à découvrir au fil du chemin, des suspensions photographiques accrochées dans les arbres, des sculptures disséminées dans la verdure, des espaces de détente nichés au cœur de la nature. Chaque recoin devient une invitation à s’arrêter, à observer, à laisser le regard vagabonder entre les créations et le paysage environnant.

La flânerie poétique, proposée tout au long des trois jours, invite les visiteurs à déambuler librement dans cet espace en constante découverte, à leur rythme, en prenant le temps de s’imprégner de l’atmosphère particulière qui se dégage de la rencontre entre l’art et la nature.

Au cœur de ce jardin scénographié, onze artistes et artisans exposent et partagent leur savoir-faire dans un esprit de rencontre et d’échange :

Marc Averly — Sculpture sur bois & Land Art

Christophe Barbarin — Ferronnerie d’art · Matières à Création

Stéphanie Barbarin — Bijoux contemporains · SB Créatrice de Bijoux

Emilie Blanc — Céramique · Faune Céramique

Valérie Brasme — Créatrice de mode éthique

Alain Clerc — Art du bois tourné

Elen Eugénie Hervochon — Art de la harpe, chant lyrique & poésie

Anne Mouz — Art & Design Textile, Objet d’art, décoration & mode

Camille Perreau — Arts plastiques

Elisabeth Ragon — Mosaïque d’art

Rachel Schlumberger — Plumasserie, Bijoux & Sculptures animalières métal

Un programme riche sur trois jours

Vendredi 5 juin · 14h – 19h

Ouverture de l’exposition. Rencontres avec les artisans. Flânerie poétique dans les jardins. Une première soirée pour s’imprégner de l’atmosphère et découvrir les créateurs dans la lumière dorée de fin d’après-midi.

Samedi 6 juin · 10h – 19h

Journée complète d’exposition et de rencontres. Flânerie poétique toute la journée. Bar à crêpes de 12h à 14h30 pour une pause gourmande au cœur du jardin. En début d’après-midi, l’atelier poétique de Camille Perreau ouvre ses portes de 15h30 à 17h30 : une expérience créative et sensorielle ouverte à tous, sans expérience requise.

Dimanche 7 juin · 10h – 18h

Dernière journée d’exposition. Flânerie poétique. Bar à crêpes de 12h à 14h30. En clôture, à 15h30, Elen Eugénie Hervochon offre un concert – lecture – harpe, chant et poésie autour de son ouvrage Solitudes, une méditation musicale et poétique sur l’identité et le regard que nous portons sur nous-mêmes, suivie d’un temps d’échange et d’une séance de dédicaces. Participation au chapeau.

3905 Route de Château 71250 La Vineuse sur Frégande 71250 La Vineuse sur Frégande La Vineuse sur Fregande 71250 La Vineuse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 41 67 27 89 https://sb-creatrice-de-bijoux.fr/exposition-artisanat-art-jardin-cluny-juin-2026/ Le site de Crocaloges abrite depuis plusieurs années les ateliers d’art de Matières à Création, espace de création dédié à la ferronnerie d’art de Christophe Barbarin et aux bijoux contemporains de Stéphanie Barbarin — SB Créatrice de Bijoux. Niché dans la campagne bourguignonne à 10 minutes de Cluny, ce lieu de vie et de travail s’articule autour d’un jardin naturel et généreux, où la création artisanale dialogue en permanence avec la nature environnante.

Pour les Rendez-vous aux Jardins 2026, Crocaloges ouvre exceptionnellement ses portes au public et se transforme en espace d’exposition à ciel ouvert. Le jardin accueille onze artistes et artisans d’exception pour trois jours de découverte, de rencontres et d’émerveillement. Sculptures, installations, suspensions dans les arbres et espaces de détente jalonnent la déambulation, invitant les visiteurs à prendre le temps de regarder, ressentir et échanger directement avec les créateurs.

Entrée libre — Restauration sur place. Parking sur place

Rendez-vous aux jardins

© Stéphanie Barbarin