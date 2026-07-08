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MERYEM BENOUA BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

vendredi 8 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

MERYEM BENOUA BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 39 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

MERYEM BENOUA BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 39

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 20:29:00
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2027-01-08

Au Palais des Congrès, tout simplement irrésistible !
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 

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L’événement MERYEM BENOUA BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME

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