MERYEM BENOUA BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

MERYEM BENOUA BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 39

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:29:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Au Palais des Congrès, tout simplement irrésistible !

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26

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English :

At the Palais des Congr%E8s—simply irresistible!

L’événement MERYEM BENOUA BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME