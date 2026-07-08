AGENDA · Perpignan
MERYEM BENOUA BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan
vendredi 8 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
MERYEM BENOUA BOITACLOUS
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 39
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 20:29:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Au Palais des Congrès, tout simplement irrésistible !
.
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26
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English :
At the Palais des Congr%E8s—simply irresistible!
L’événement MERYEM BENOUA BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
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