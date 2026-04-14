Meryl, La Carrière, Saint-Herblain

Meryl Jeudi 8 octobre, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Concert

Figure incontournable de la scène française, Meryl, aux multiples talents et distinctions, continue de repousser ses limites.

Révélée en 2019 avec « Béni », elle enchaîne les succès avec son EP, « Ozoror » (2023), et son premier album, « Caviar I » (2024). Nommée aux Victoires de la Musique (Révélation féminine, Révélation scène) et aux Flammes (Révélation scénique, Artiste féminine de l’année) en 2024, elle s’impose comme l’une des voix les plus marquantes de sa génération.

En 2025, Meryl poursuit sur sa lancée avec des singles phares, dont « Shatta Confessions » (feat. N’Ken) et « Champagne ké fraises », et un nouvel album « La Dame ».

Avec sa signature vocale unique et sa maîtrise de tous les styles, elle transporte le public à chaque performance.

Concert debout

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]

Concert La Carrière