Mes Idées folles, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Mes Idées folles 2 – 30 mai Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Exposition proposée par les éditions Le port a jauni

Colorée et originale, cette exposition permet de découvrir l’œuvre expérimentale de l’illustrateur égyptien Walid Taher, auteur de plusieurs livres pour la jeunesse parus en France. Tirées de l’album Mes Idées folles, les illustrations présentées permettent de prolonger l’expérience du livre.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition proposée par les éditions Le port a jauni. Colorée et originale, cette exposition permet de découvrir l’œuvre expérimentale de l’illustrateur égyptien Walid Taher.