Mes premières BD – Le jeu, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Mes premières BD – Le jeu Mercredi 8 juillet, 10h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Petit poilu, Ana Ana, Polo et Cie, Mortelle Adèle : as-tu un personnage préféré ? Viens tester des jeux ludiques et interactifs pour tout connaître de tes héros BD favoris, partager tes coups de coeur et t’amuser. Dans le cadre du festival jeunesse Partir en livre.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]

Viens tester des jeux pour tout connaître de tes héros BD favoris

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