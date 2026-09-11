Mes premières journées du Patrimoine, Musée de Tessé, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Mes premières journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 10h45 Musée de Tessé Sarthe
Sur inscription dans la limite des places disponibles / pour les 18-36 mois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Venez découvrir le musée avec Arlo l’escargot en utilisant vos sens et votre corps en construisant, marchant, posant… en équilibre tout simplement.
Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)
Venez découvrir le musée avec Arlo l’escargot en utilisant vos sens et votre corps en construisant, marchant, posant… en équilibre tout simplement.
© Ville du Mans
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