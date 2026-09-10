Informations pratiques

Limoges

Mes premiers pas au musée Le spectacle d’ombres chinoises du chien Porcelaine

8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-25

Quelque chose se prépare au musée… On dirait un spectacle d’ombres chinoises ! Retrouvez les personnages et le décor de l’histoire dans les collections, puis laissez-vous conter une petite scénette joyeuse et poétique. Petits et grands pourront décorer de jolis sujets en porcelaine pour créer leurs propres petites marionnettes. .

8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Mes premiers pas au musée Le spectacle d’ombres chinoises du chien Porcelaine

L’événement Mes premiers pas au musée Le spectacle d’ombres chinoises du chien Porcelaine Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole