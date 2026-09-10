Mes premiers pas en réparation, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Mes premiers pas en réparation Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Samedi 26 Septembre 10h30

Atelier : les participants effectuent un diagnostic, détectent les pannes et apprennent à réparer un grille-pain ou un smartphone. Ils reçoivent des conseils, des ressources et découvrent les bons réflexes à adopter pour se lancer dans la réparation.

A partir de 10 ans

Médiathèque Rangueil

Inscriptions au 05.61.22.24.50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.22.24.50 »}]

Effectuer un diagnostic, détecter les pannes et apprendre à réparer