MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE Toulouse

Toulouse

MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE

ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir les incontournables des loisirs famille et profiter d’animations gratuites !

Dans le cadre des samedis découverte, Haute-Garonne Tourisme vous propose une journée spéciale dédiée aux loisirs et aux sorties en famille.

A l’Espace Tourisme Haute-Garonne, en plein cœur de Toulouse, venez rencontrer cinq parcs d’activités phares Animaparc, La Forêt Magique, Tepacap, Pyrénées Hô et le Zoo African Safari.

De 10h à 16h, les équipes présenteront leurs activités pour petits et grands autour d’animations (maquillages animaliers, cabinet de curiosités, mascottes, roue à cadeaux…), de billetteries à tarif réduit et d’un jeu-concours avec des entrées à gagner (La Forêt Magique, la Ferme du Paradis, la Cité de l’Espace…).

Une journée conviviale pour préparer vos prochaines escapades en famille et découvrir les nombreuses activités du territoire. .

ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

Come and discover the must-have family leisure activities and enjoy free entertainment!

L’événement MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE