MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE Toulouse
MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE Toulouse samedi 30 mai 2026.
Toulouse
MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE
ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir les incontournables des loisirs famille et profiter d’animations gratuites !
Dans le cadre des samedis découverte, Haute-Garonne Tourisme vous propose une journée spéciale dédiée aux loisirs et aux sorties en famille.
A l’Espace Tourisme Haute-Garonne, en plein cœur de Toulouse, venez rencontrer cinq parcs d’activités phares Animaparc, La Forêt Magique, Tepacap, Pyrénées Hô et le Zoo African Safari.
De 10h à 16h, les équipes présenteront leurs activités pour petits et grands autour d’animations (maquillages animaliers, cabinet de curiosités, mascottes, roue à cadeaux…), de billetteries à tarif réduit et d’un jeu-concours avec des entrées à gagner (La Forêt Magique, la Ferme du Paradis, la Cité de l’Espace…).
Une journée conviviale pour préparer vos prochaines escapades en famille et découvrir les nombreuses activités du territoire. .
ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com
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English :
Come and discover the must-have family leisure activities and enjoy free entertainment!
L’événement MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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