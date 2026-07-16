Message du futur, Château Saint Hugues, Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Message du futur 19 et 20 septembre Château Saint Hugues Saône-et-Loire

3 € par enfant comprenant la visite guidée ; nombre de place limité à 10 enfants ; enfants dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment un château traverse-t-il les siècles ? Après avoir découvert son histoire, ses transformations et les restaurations qui lui ont permis de résister au temps, les enfants sont invités à imaginer l’avenir du château Saint-Hugues. À travers un dessin et/ou un court message, ils réinventent le château tel qu’il pourrait être dans 100 ans : son apparence, ses habitants, ses usages ou encore les nouvelles vies qu’il pourrait accueillir.

Cet atelier créatif et participatif sensibilise les plus jeunes à la notion de temps qui passe et du patrimoine en constante évolution. En imaginant comment le château pourra être préservé, transformé et transmis aux générations futures, ils deviennent à leur tour acteurs de son histoire. Les créations réalisées pourront être exposées ou intégrées à une capsule temporelle symbolique.

Château Saint Hugues Place Bouthier de Rochefort, 71110 Semur-en-Brionnais, France Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385251357 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.semur@wanadoo.fr »}]

Comment un château traverse-t-il les siècles ? Après avoir découvert son histoire, ses transformations et les restaurations qui lui ont permis de résister au temps, les enfants sont invités à du À un…

©LEFKOUNE Alicia