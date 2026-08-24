Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte
vendredi 25 décembre 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Messe de la Nativité et aubade au clocher
place de l’église Saint-Hippolyte Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 23:59:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
A la sortie de la messe, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église.
A la sortie de la messe de minuit, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église de Saint-Hippolyte et savourez, sous le sapin de Noël décoré, un verre de vin chaud. 0 .
place de l’église Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr
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English :
At the end of the mass, enjoy a musical moment from the church bell tower.
L’événement Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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