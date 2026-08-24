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Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte

vendredi 25 décembre 2026 · Saint-Hippolyte

Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
vendredi 25 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Heure de début
23:59:00
Adresse
place de l'église
Ville
68590 Saint-Hippolyte
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Hippolyte

Messe de la Nativité et aubade au clocher

place de l’église Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 23:59:00
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-12-24

A la sortie de la messe, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église.
A la sortie de la messe de minuit, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église de Saint-Hippolyte et savourez, sous le sapin de Noël décoré, un verre de vin chaud. 0  .

place de l’église Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13  mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

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English :

At the end of the mass, enjoy a musical moment from the church bell tower.

L’événement Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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