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AGENDA · Thann

Messe de Noël des familles Thann

jeudi 24 décembre 2026 · Thann

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
avenue Pasteur
Ville
68800 Thann
Département
Haut-Rhin
Tarif

Thann

Messe de Noël des familles

avenue Pasteur Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-12-24

Assistez à la messe traditionnelle de Noël à Thann, un moment chaleureux à partager en famille pour célébrer ensemble la magie et la convivialité des fêtes de fin d’année.
Participez à la messe traditionnelle de Noël à Thann, un moment privilégié pour se retrouver en famille dans une atmosphère paisible et festive. Portée par les chants et la lueur des bougies, cette célébration invite à partager la convivialité, la joie et la magie propre à cette belle période de l’année.   .

avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 

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English :

Attend the traditional Christmas mass in Thann, a warm moment to share with your family and celebrate the magic and conviviality of the festive season.

L’événement Messe de Noël des familles Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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