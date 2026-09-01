Informations pratiques

Thann

Messe de Noël des familles

avenue Pasteur Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Assistez à la messe traditionnelle de Noël à Thann, un moment chaleureux à partager en famille pour célébrer ensemble la magie et la convivialité des fêtes de fin d’année.

Participez à la messe traditionnelle de Noël à Thann, un moment privilégié pour se retrouver en famille dans une atmosphère paisible et festive. Portée par les chants et la lueur des bougies, cette célébration invite à partager la convivialité, la joie et la magie propre à cette belle période de l’année. .

avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Attend the traditional Christmas mass in Thann, a warm moment to share with your family and celebrate the magic and conviviality of the festive season.

L’événement Messe de Noël des familles Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay