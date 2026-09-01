Messe solenelle du jour de Noël Thann
vendredi 25 décembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Messe solenelle du jour de Noël
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-25 09:30:00
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-25
La messe du jour de Noël rassemblera les familles dans une ambiance chaleureuse et festive, pour célébrer ensemble la beauté et la joie de cette journée particulière.
Participez à la messe du jour de Noël, un rendez-vous convivial et chaleureux pour se retrouver en famille ou entre amis. Chants, musique et ambiance lumineuse se mêlent pour célébrer cette journée festive et partager ensemble la joie et la magie des fêtes de fin d’année. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
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English :
Christmas Day Mass will bring families together in a warm and festive atmosphere, to celebrate together the beauty and joy of this special day.
L’événement Messe solenelle du jour de Noël Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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