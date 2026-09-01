Informations pratiques

Thann

Messe solenelle du jour de Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-25 09:30:00

fin : 2026-12-25

Date(s) :

2026-12-25

La messe du jour de Noël rassemblera les familles dans une ambiance chaleureuse et festive, pour célébrer ensemble la beauté et la joie de cette journée particulière.

Participez à la messe du jour de Noël, un rendez-vous convivial et chaleureux pour se retrouver en famille ou entre amis. Chants, musique et ambiance lumineuse se mêlent pour célébrer cette journée festive et partager ensemble la joie et la magie des fêtes de fin d’année. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Christmas Day Mass will bring families together in a warm and festive atmosphere, to celebrate together the beauty and joy of this special day.

L’événement Messe solenelle du jour de Noël Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay