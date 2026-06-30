Informations pratiques

Thann

À la découverte du papier marbré

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’art du papier marbré avec Fanny Schaeffer, artisane d’art Le Papier et la Cuve . Jouez avec les pigments et les mouvements sur l’eau pour créer des motifs uniques et colorés.

Animé par Fanny Schaeffer, artisane d’art de Le Papier et la Cuve, cet atelier vous invite à découvrir l’art fascinant du papier marbré. Grâce à une gestuelle fluide, les pigments se déposent et se mêlent à la surface de l’eau pour donner naissance à des motifs uniques et colorés. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

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English :

Discover the art of marbled paper with Fanny Schaeffer, an artisan at “Le Papier et la Cuve.” Experiment with pigments and the movements of the water to create unique, colorful patterns.

L’événement À la découverte du papier marbré Thann a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay