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MESSMER – 13Hz CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

MESSMER – 13Hz CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

MESSMER – 13Hz CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans vendredi 9 avril 2027.

Lieu : CENTRE DES EXPOSITIONS - LE FORUM

Adresse : 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2027-04-09

Fin : 2027-04-09

Heure de début : 20:00

MESSMER – 13Hz Début : 2027-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72

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