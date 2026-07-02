Messmer : 13Hz, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

samedi 17 avril 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Messmer : 13Hz Samedi 17 avril 2027, 16h00, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

50 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-17T16:00:00+02:00 – 2027-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-17T20:00:00+02:00 – 2027-04-17T22:00:00+02:00

Ne manquez pas votre dernière chance de vivre l’expérience la plus envoûtante du moment. Le Fascinateur Messmer, maître incontesté de l’hypnose, clôture en apothéose sa tournée 13Hz avec quelques ultimes représentations qui s’annoncent inoubliables.

Sur scène, Messmer repousse une fois de plus les frontières du réel. Entre fascination, humour et stupéfaction, il plonge volontaires et spectateurs dans un univers où le cerveau humain révèle tous ses secrets.

Un spectacle hors du commun, à la croisée des neurosciences et de l’émerveillement pur, qui a déjà conquis 3 millions de personnes à travers le monde.

Après 4 saisons de tournées et plus de 200 dates à travers la francophonie, 13Hz s’apprête à tirer sa révérence — et ces dernières représentations promettent d’être les plus intenses de toutes.

13Hz, c’est la fréquence qui sépare l’éveil du sommeil… et aujourd’hui, c’est Messmer qui décide de quel côté vous basculez !

Représentations samedi 17 avril 2027 à 16h et à 20h

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/messmer-13hz-les-dernieres.html »}]

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