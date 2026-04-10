MESSMER 13Hz ZENITH DE PAU Pau

Pau

MESSMER 13Hz

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 61 – 61 – 61 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 20:00:00

fin : 2027-04-24 22:00:00

Date(s) :

2027-04-24

Ne manquez pas votre dernière chance de vivre l’expérience la plus envoûtante du moment ! Le Fascinateur Messmer, maître incontesté de l’hypnose, clôture en apothéose sa tournée 13Hz avec quelques ultimes représentations qui s’annoncent inoubliables.

Sur scène, Messmer repousse une fois de plus les frontières du réel. Entre fascination, humour et stupéfaction, il plonge volontaires et spectateurs dans un univers où le cerveau humain révèle tous ses secrets. Un spectacle hors du commun, à la croisée des neuroscienses et de l’émerveillement pur, qui a déjà conquis 3 millions de personnes à travers le monde.

Après 4 saisons de tournée et plus de 200 dates à travers la francophonie, 13Hz s’apprête à tirer sa révèrence _ et ces dernières représentations promettent d’être les plus intenses de toutes. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : MESSMER 13Hz

L’événement MESSMER 13Hz Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau