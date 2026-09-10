Messmer Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Messmer

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

L’hypnotiseur Messmer de retour au Mans, au Forum !

MESSMER

13Hz

Les Dernières

Ne manquez pas votre dernière chance de vivre l’expérience la plus envoûtante du moment ! Le Fascinateur Messmer, maître incontesté de l’hypnose, clôture en apothéose sa tournée 13Hz avec quelques ultimes représentations qui s’annoncent inoubliables.

Sur scène, Messmer repousse une fois de plus les frontières du réel. Entre fascination, humour et stupéfaction, il plonge volontaires et spectateurs dans un univers où le cerveau humain révèle tous ses secrets. Un spectacle hors du commun, à la croisée des neurosciences et de l’émerveillement pur, qui a déjà conquis 3 millions de personnes à travers le monde.

Après 4 saisons de tournée et plus de 200 dates à travers la francophonie, 13Hz s’apprête à tirer sa révérence — et ces dernières représentations promettent d’être les plus intenses de toutes.

13Hz, c’est la fréquence qui sépare l’éveil du sommeil… et ce soir, c’est Messmer qui décide de quel côté vous basculez ! .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Hypnotist Messmer returns to Le Mans, at the Forum!

L’événement Messmer Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans