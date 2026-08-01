Informations pratiques

Seltz

Messti

rue du Général De Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-29

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-29

Grande kermesse. Les carrousels, les auto-tamponneuses mais aussi le surf dance, le zig-zag, les trampolines, les structures gonflables,… viendront animer le Niedersand. Les gourmands se régaleront dans le périmètre de la fête foraine chez les footballeurs, les handballeurs et chez le club de tennis . Marché annuel le lundi dès 8h.

Grande kermesse. Les carrousels, les auto-tamponneuses mais aussi le surf dance, le zig-zag, les trampolines, les structures gonflables,… viendront animer le Niedersand. Les gourmands se régaleront dans le périmètre de la fête foraine chez les footballeurs, les handballeurs et chez le club de tennis . Marché annuel le lundi dès 8h. .

rue du Général De Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big fair. Carousels, bumper cars, surf dances, zig-zags, trampolines, inflatables, etc. will bring the Niedersand to life. Gourmets will be able to enjoy a feast at the soccer, handball and tennis clubs around the perimeter of the funfair. Annual market on Mondays from 8 a.m.

L’événement Messti Seltz a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg