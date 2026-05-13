Meurtres suspects au palais, Musée des costumes, des arts et des traditions, Saint-Jean-de-Maurienne

Meurtres suspects au palais Samedi 23 mai, 20h00 Musée des costumes, des arts et des traditions Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

1536, François 1er et ses troupes occupent le territoire savoyard.

Un chanoine est retrouvé mort, puis le chef de la milice en charge de mener l’enquête.

Quelques années plus tard en 1544, Monseigneur Philibert de Challes meurt sur le chemin qui le mène à paris, où il va demander réparations des dommages causés par l’occupation française.

A vous de découvrir les commanditaires de ces meutres étranges.

Musée des costumes, des arts et des traditions place de la cathédrale 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.83.51.51. Ancien palais épiscopal du XVIIIème siècle reconverti en musée des costumes, des arts et des traditions populaires de Maurienne. parkings gratuits à proximité

1536, François 1er et ses troupes occupent le territoire savoyard.

© Bénédicte Viallet