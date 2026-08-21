Mezzés méditerranéens et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Mezzés méditerranéens et vins du monde Jeudi 1 octobre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00

Venez vivre une expérience épicurienne et conviviale, au cours de laquelle l’art des accords mets et vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin.

Pour cette édition, nous vous invitons à plonger dans l’univers généreux et parfumé des tables du Moyen-Orient et du Maghreb. Le rituel du mezze et ses saveurs envoûtantes seront revisités à travers des bouchées créatives élaborées à partir de produits locaux.

Trois accords mets et vins vous seront proposés, associant la richesse des épices orientales à des vins soigneusement sélectionnés. Un voyage sensoriel au cours duquel la générosité et la convivialité de ces traditions culinaires dialogueront avec des vins du monde entier.

Orchestrées par le chef Jésus et soutenues par la Compagnie Fermière, ces rencontres gourmandes mettent à l’honneur une gastronomie inspirée d’ailleurs tout en célébrant les richesses du terroir néo-aquitain. Elles affirment également l’engagement de la Cité du Vin en faveur d’une transition écologique responsable et d’une consommation plus locale et durable.

Animé par : ???

En partenariat avec : La Compagnie Fermière et les partenaires viticoles de la Cité du vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_EVE_021&sellItemCode=AFTWK_MV »}]

3 accords mets et vins du monde autour de la cuisine méditerranéenne

Freepik