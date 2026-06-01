MF Room, Place de la Bastille, Paris

MF Room Dimanche 21 juin, 14h00 Place de la Bastille Paris

Pas de limitations de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Découvrez un concert où l’électronique live, de l’ambient à la techno, rencontre la puissance des instruments acoustiques – saxophone, guitare et synthétiseurs analogiques, conçus maison. Porté par un sound system haut de gamme, conçu sur mesure, ce voyage sonore vous plonge dans une immersion où chaque fréquence, chaque nuance, est restituée avec une précision envoûtante. Entre mélodies planantes, beats énergiques et improvisations audacieuses, le concert offre une expérience où l’électronique et l’acoustique s’entrelacent pour créer une ambiance à la fois immersive et vivante. Une fusion rare où la musique devient une aventure sensorielle.

Place de la Bastille 48.852541189508145, 2.3688256661378357 Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France

Découvrez un concert où l’électronique live, de l’ambient à la techno, rencontre la puissance des instruments acoustiques – saxophone, guitare et synthétiseurs analogiques, conçus maison. Porté par à…

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